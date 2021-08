Canterano del América triunfa en la liga de futbol de Kosovo a pesar de problemas de comunicación

Francisco 'Cachis' Rivera, canterano del América, pero ahora jugador del KF Lapi en la liga de futbol de Kosovo recapituló lo complicado que ha sido el poder adaptarse al idioma del país, pues no entiende ninguna de las indicaciones que le dan.

"A veces ni a los trabajos me metían y fue complicado, no jugaba y a los amistosos entraba poquito. Ahorita nos descalificaron del previo de la Europa League y en la Final de la Supercopa pues me metieron de titular, pero en las indicaciones no entiendo nada.

"Cuando entiendo es cuando en el pizarrón me dicen con flechitas y allí es fácil, pero yo ni entendía si iba a jugar. Al principio me preocupaba y ahora lo tomo como algo divertido que no entiendo", contó Rivera para TUDN.

Igualmente, Rivera habló de que estas complicaciones se han transportado a su vida cotidiana, en donde incluso no ha podido ordenar de comer en restaurantes al no entender los menús.

