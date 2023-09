Carlos Vela junto con el LAFC se medirán contra el Inter Miami de Messi

LAFC e Inter Miami se enfrentarán este domingo en la MLS, un duelo en el que el mexicano Carlos Vela y compañía deberán detener a Lionel Messi, y en ese sentido, el exjugador de la Real Sociedad y Arsenal, elogió a La Pulga.

En atención a medios de comunicación previo al partido, Vela fue cuestionado sobre el nivel deportivo de Messi. "Me sorprendería que jugara mal. Da igual en qué parte del mundo juegue, cuando tú eres el mejor jugador, a la Liga que vayas, vas a estar bien. Cuando eres el mejor, da igual a dónde vayas. La pregunta que me sorprendería es si hace goles o no, eso me sorprendería", aseguró.

Los medios de comunicación cuestionaron a Vela sobre si Messi es superior a Zlatan Ibrahimovic, quien años atrás jugó en la MLS con el LA Galaxy.

El delantero mexicano fue tajante y señaló que no se puede comparar el uno con el otro, ya que Leo ya conquistó un título con Inter Miami, la Leagues Cup, y Zlatan fue una de las grandes figura, pero no se consagró en el futbol de los Estados Unidos.

"Zlatan, sí dominó, pero no ganó nada. Messi, en menos tiempo ha ganado y no son cosas que se puedan comparar. Son jugadores diferentes y han venido en situaciones diferentes", respondió tajante Carlos Vela.

