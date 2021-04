Carlos Vela: Reveló que le gustaría vivir en Australia tras su retiro del futbol

Carlos Vela aseguró que tras su retiro en el futbol le gustaría vivir en Australia, pese a tener la residencia en Estados Unidos y una hija mexicoamericana.

"Sinceramente, no lo sé. Estoy abierto a todo. Creo que lo más importante es con quién estás. Si tengo a mi familia cerca, si siento que tengo un par de amigos, no importa dónde estés. No importa si es Estados Unidos o México. Siempre he dicho que quiero estar algún día en Australia. Nunca he estado en Australia. No tengo amigos allí, pero quizá vivamos en Australia dentro de unos años. Nunca se sabe", aseguró en entrevista con Los Angeles Times.

Y es que aunque recientemente obtuvo la Green Card, el mexicano destacó que lo más importante es vivir en paz con su familia y seguir cumpliendo sus metas.

Por el momento, Vela se mantiene concentrado en la nueva temporada de la MLS, en donde buscará convertirse en uno de los mejores jugadores y batir varios récords.

"La pretemporada fue genial. Lo pasé muy bien con la familia. Tuve algo de descanso para mi cuerpo, para mi [mente]. Y todo va bien. Me siento preparado para una nueva temporada", finalizó.

