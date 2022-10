Carlos Vela sobre ser campeón con el LAFC: 'Es lo mejor que me puede pasar en mi carrera'

El próximo domingo 30 de octubre Los Angeles FC se medirá ante Austin FC en la Final de la Conferencia Oeste por el pase a la Final de la Major League Soccer (MLS).

Y Carlos Vela, delantero del club angelino, habló sobre la posibilidad de avanzar a la Final de la MLS y poder alzar el primer título del equipo negro y oro.

"Ser campeón es lo mejor que ahorita puede pasar en mi carrera. He tenido momentos en la Selección, en Europa, aquí ganando reconocimientos individuales, pero cuando aún no has podido dar el título a tu club sabes que te falta algo. Que todavía no está completo tu ciclo en este club, y en ese aspecto me he enfocado más esta temporada en ayudar a mis compañeros, y que todo el mundo sea parte de esto", dijo Vela en declaraciones retomadas por Marca Claro.

"Estamos tan cerca. Ya no hay tiempo de guardarse nada, ponerse triste o ponerse nervioso. Ya es disfrutar de este momento, disfrutar de ese gran partido del domingo y de buscar ganar. No hay nada más que ganar", agregó.

Además, el ariete mexicano aseguró que prefiere hablar dentro de la cancha y primero tienen que vencer al Austin FC.

"Todo el mundo sabe cuán importante es este partido para nosotros, para el club, para los aficionados, para la ciudad. Creo que cuando estás en esa situación, en la que estás a dos partidos de un trofeo, no hay mucho más que decir", sentenció Vela.

