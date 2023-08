César Limón sueña en grande tras llegar al Rayo Vallecano: 'Me veo siendo referente y en Selección'

Lleno de ilusión comienza el sueño del tercer arquero mexicano en Europa. César Limón, portero formado en las Fuerzas Básicas del América se convirtió en el arquero número tres en alcanzar el sueño de jugar en el Viejo Continente. El joven guardameta formará parte de la categoría Sub 19 del Rayo Vallecano español, donde intentará consolidarse y así ir alcanzando sus metas a corto, mediano y largo plazo.

“Mis objetivos a corto plazo son adaptarme al ritmo, a la ciudad, a mis compañeros, consolidarme en el equipo e ir creciendo de categoría. A largo plazo es debutar y volverme un referente del equipo y soñar con algún día poder representar a la Selección Mexicana, es uno de mis más grandes sueños, poder estar ahí y cantar el himno”, comentó en entrevista con RÉCORD.

“Soñar no cuesta nada, estamos muy lejos de eso, pero trabajando con humildad, con pasión, sobre todo con mucha constancia que a veces es lo que nos falla a los jugadores mexicanos, pero claro que se puede, al final esto es futbol y todos somos humanos con las mismas capacidades y cada quien decide el nivel de profesionalismo que quiera mostrar”, agregó.

Aterrizado mentalmente del reto que se le viene por delante, César no dudó en agradecer y destacar la importancia que tuvo el haber sido jugador de América para ser detectado por el conjunto español.

“Sin duda porque el club a nivel internacional es muy bien visto, yo le debo mucho al club porque me abrió las puertas a ser profesional, me ayudó en mi desarrollo futbolístico completamente, estoy muy agradecido con mis profesores, con mis compañeros, a quienes sin duda llevo en mi corazón; sin duda el club ha sido una buena catapulta para estar aquí y ahora debo de demostrar porque estoy aquí”, afirmó.

“Mi llegada a Club América fue mediante visorias, el ir pasando filtros, ahí conocí a dos grandes profesores de porteros que me tocaron, el profe Miguel Martínez y el profe Leonin Pineda, estoy muy agradecido con ellos dos por todo el tiempo que estuve con ello”, finalizó.

SU CONTRATO LO FIRMARON SUS PAPÁS

Debido a que se trata de un menor de edad, el contrato de César Limón con Rayo Vallecano por los próximos 2 años tuvo que ser firmado por sus papás en compañía de dos personajes que influyeron bastante en la negociación.

“El acercamiento se da gracias al licenciado Mako Yáñez y al señor Morris Pagniello y son los que me ayudan y me abren las puertas, son los que me brindaron su confianza, estoy muy agradecido con ellos”, afirmó.

