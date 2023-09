César Montes se queda sin técnico en Almería tras cese de Vicente Moreno

Vicente Moreno ya no es más director técnico del Almería. El técnico valenciano no cumplió las expectativas de la UD Almería en el arranque de campaña, ya que sólo sumó 2 puntos de 21 posibles y luego de estos números, Moreno no continuará al frente del cuadro indálico.

La derrota del martes pasado frente al Sevilla, fue el mayor indicativo para la directiva rojiblanca de darle las gracias a Vicente.

El valenciano aterrizó en el Power Horse Stadium el pasado verano con las expectativas del conjunto andaluz muy altas, asimismo, el club realizó una fuerte inversión en fichajes para este torneo con la voluntad de dar un paso al frente en cuanto a luchar por algo más que la permanencia. Pero las cosas no han ido como se esperaba.

De momento, el equipo donde milita César Montes, no tiene estratega y el mexicano y sus compañeros están a la espera de un nuevo técnico quien mejore el rumbo y la situación actual, ya que los de Almería son sotaneros generales con tan solo dos unidades.

Por su parte, ya se habla de quién puede ser el relevo de Vicente Moreno, y es que se ha especulado con nombres como Gennaro Gattuso, Marcelino García Toral o Javi Gracia, que ya estuvo en el Almería, pero por el momento no se ha concretado nada.

