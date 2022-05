Chicharito: Contempla que su retiro llegará en un periodo de tiempo a mediano plazo

Javier Hernández aseguró que su retiro de las canchas llegará en un periodo de tiempo a mediano plazo, destacando que un factor importante para tomar la decisión será su estado físico, debido a que es un futbolista exigente consigo mismo.

El delantero de LA Galaxy fue contundente al declarar: "Sí me veo (retirado) a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría.

"Tengo 33, sí me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder, porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo", mencionó durante conferencia de prensa.

Asimismo, el Chicharito señaló que: "Entonces, si no me siento o si mi cuerpo no me está respondiendo de la manera que creo que puede estar, sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar. La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe".

El futbolista mexicano actualmente atraviesa un gran momento en la Major League Soccer (MLS); siendo titular durante los nueve compromisos que van de la temporada y registra cinco goles.

De igual manera, el histórico goleador de la Selección Mexicana aún tiene la ilusión de ser considerado por Gerardo 'Tata' Martino y disputar el Mundial de Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ: AJAX CELEBRÓ LOS 100 PARTIDOS DISPUTADOS DEL FUTBOLISTA MEXICANO