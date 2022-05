Erick Gutiérrez: 'Me siento como en casa en el PSV'

Erick Gutiérrez ha mostrado un buen nivel futbolísticos desde hace ya algunas jornadas en la Eredivisie. El mexicano se ha convertido en un elemento importante en las alineaciones de Roger Schmidt, quien incluso lo utilizó ante el Willem II como defensor.

Tras el partido, el mediocampista nacional aseguró estar feliz y satisfecho de su desempeño como zaguero central, una posición que no es habitual en él. Asimismo, el jugador del Tri aseguró que a pesar de no estar en la media cancha, no iba a dejar de dar su máximo esfuerzo.

"No fue fácil, pero entrené para esto y Jordan Teze me ayudó mucho. Nos preparamos bien para hoy y al final todo se trata de nuestro posicionamiento y lo hicimos bien. Doy el 100 por ciento en cada juego y hoy no fue la excepción", señaló el mexicano.

Gutiérrez afirmó que no esperaban un partido sencillo ante el Willem II, donde destacó el triunfo de su equipo pese a la falta de equilibrio que mostraron en el partido.

"No esperábamos un partido fácil, ellos luchan por no descender y eso los motiva mucho. Nos desequilibramos dos veces, pero al final logramos llevarnos los tres puntos y eso es lo más importante. Somos autocríticos, pero queremos seguir ganando. Me siento bien en este equipo, me siento en casa aquí", señaló.

PSV continúa presionando al Ajax en la carrera por el título de la Eredivisie, y es que los Granjeros se encuentran en el segundo lugar de la tabla a cuatro puntos del equipo de Edson Álvarez.

