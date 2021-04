Chicharito Hernández: 'Me costó dejar Europa, tenía para dar más allá'

Javier 'Chicharito' Hernández ha vivido muchos contrastes en la MLS, tuvo un 2020 para el olvido, pero parecer que recuperó su mejor versión en el inicio de esta temporada. Pese a ello, el mexicano admite que se quedó con una 'espinita' de haber hecho más en Europa.

"Me costó dejar Europa, me costó tanto porque creo que tenía para dar más allá, no me vine a los 38 años, me vine a los 31, mi papá tuvo su mejor temporada a los 34", dijo en entrevista con TUDN.

Contrario a lo que podría pensarse, el máximo anotador de la Selección Mexicana no se arrepiente de su decisión y se siente valorado en la MLS y explica que no podía dejar ir la oportunidad de ser jugador del Galaxy.

"Este tipo de oportunidades no se dan dos veces, se compaginó la edad en la que venía, el mejor club de la MLS, la etapa familiar en la que estaba, y también se compaginó la plataforma y lo que la Liga ve en mí, deja tú el Galaxy, que estoy profundamente agradecido, es la Liga, es el país, estas oportunidades no pasan dos veces", apuntó.

