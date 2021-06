Chicharito Hernández: 'No soy el mejor jugador, amigo o padre, pero ninguno lo es, eso no existe'

Javier Hernández se mostró autocrítico sobre su desempeño como deportista y los problemas personales y futbolísticos que acarreó tras su llegada al Galaxy de la MLS.

En ese sentido, el Chicharito detalló que no se considera el mejor jugador, ni el mejor amigo o padre, pues siempre estará cometiendo errores por el simple hecho de ser un ser humano.

“Me siento muy conectado conmigo mismo y siento que estoy caminando a vivir la vida que merezco, abrazando los desafíos y dificultades que tengo en mi vida para ser yo, ni siquiera en mi deporte. Por supuesto que voy a cometer errores. No soy el mejor jugador de futbol, no soy el mejor amigo, no soy el mejor compañero, no soy el mejor padre, no soy el mejor ser humano, pero ninguno de nosotros somos los mejores porque el mejor no existe”, aseguró en entrevista con Goal.

Asimismo, el jugador mexicano pidió a la gente ver sus propios errores antes de juzgar a los demás, pues aunque él está acostumbrado a las críticas, muchas veces afectan su vida deportiva y personal.

“No quiero que la gente se lo tome a mal, pero trato de ser eficiente con mis palabras porque el inglés no es mi idioma principal. Es un tema delicado y quiero tratar de ser lo más claro posible con lo que quiero decir. A veces la gente piensa que es muy arrogante mostrar nuestras vidas, pero es más arrogante juzgar mi vida sin mostrar la suya (en redes sociales). Esa es mi idea, es lo que estoy diciendo, no es estar en contra, pero es algo que me ayudó”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DT DEL INTER DE MIAMI SOBRE PIZARRO: 'NO HAY POSIBILIDAD QUE DEJE EL EQUIPO'