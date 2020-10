Chicharito Hernández: 'Sé que no he estado en mi mejor nivel, pero ya estoy trabajando en eso'

Hace unos meses, Javier Hernández llegaba a LA Galaxy como el fichaje estrella en toda a MLS; sin embargo, su nivel no ha sido el esperado, tanto en lo individual, como en lo colectivo, lo que ya ha costado el puesto al entrenador Guillermo Barros Schelotto.

Chicharito es consiente se su situación actual en la Galaxia, por lo que mandó un mensaje asegurando que pronto volverá a su mejor versión para cumplir sus expectativas con el cuadro angelino.

"Sé que no he estado en mi mejor nivel", comenzó Hernández Balcázar en el mensaje en sus redes sociales. "Pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí.

"Sé perfectamente lo que LA Galaxy representa y entiendo la responsabilidad que tengo con nuestra afición, los angelinos, la directiva y mis compañeros. Así que aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble para empujarme a mejorar y hacer que las cosas cambien. Tengo un enorme compromiso con todas las personas que me dieron la oportunidad de cumplir otro sueño jugando aquí, pero sobre todo conmigo mismo y créanme: no voy a fallar", terminó el delantero mexicano.

