Marco Fabián confía en que Chicharito superará el mal momento que vive con Galaxy

Sin duda alguna, Javier Hernández pasa por el momento más complicado de su carrera con el Galaxy de la MLS, incluso se ha ganado el rechazo de la mayoria de los aficionados.

Sin embargo, para Marco Fabián, quien conoce muy bien a Hernández de Selección Mexicana, aseguró que el Chicharito saldrá adelante.

"Yo me voy mucho con su persona, yo lo veo bien y sé que estaría mejor si le salieran las cosas dentro de la cancha. Pero no me preocupa porque sé que siempre va a trabajar", dijo Fabián a ESPN.

Del mismo modo, señaló que la afición mexicana ha sido muy estricta con el goleador histórico del Tri, quien no se le han reconocido sus logros.

"En México ves a alguien triunfar, alguien como Javier que en su momento triunfó y la clásica es decir 'ah tuvo suerte', tratas de buscar pretextos en lugar de sentirte orgulloso", apuntó.

