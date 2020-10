Chucky Lozano: Napoli confirmó que no hay nuevos casos de Covid 19 después de su quinta prueba

Los jugadores del Napoli están fuera de peligro, luego de que se realizaran pruebas para detectar Covid-19 a todos sus elementos por quinta vez tras el enfrentamiento ante el Genoa.

El club también desmintió los rumores sobre un posible contagio de coronavirus por parte del técnico Gennaro Gattuso.

Desde en encuentro ante el cuadro genovés, solo Piotr Zielinski en la primera prueba y Elif Elmas en el segundo examen dieron positivo por Covid-19.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 10, 2020

El conunto napolitano ya sufrió las consecuencias de encontrarse en cuarentena, debido a que no pudo disputar su juego ante la Juventus y perderlo por default ya que las autoridades napolitanas no les permitieron salir de la ciudad, mientras que el Chucky Lozano no pudo participar con la Selección Mexicana en los partidos amistosos

