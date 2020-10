Travieso Guzmán: 'Andrés Guardado nació con estrella'

A sus 34 años, Andrés Guardado ha trazado una carrera excepcional siempre de la mano de su gran liderazgo, cualidad que presentó desde que era un juvenil en la cantera del Atlas.

En charla con RÉCORD, Daniel Guzmán expresó que el liderazgo de Andrés viene desde la cuna. Además, se dio tiempo para platicar cómo se formó el vínculo que hoy en día mantiene con el capitán de la Selección Mexicana.

“Siempre he dicho que Andrés nació con estrella, yo en Segunda dirigí al Cihuatlán y ahí tenía a su hermano, entonces desde ahí lo conocí cuando lo acompañaba y estaba muy chiquito. Después llegó al Atlas y me doy cuenta que no tengo volantes o carrileros por izquierda, entonces pido a mi gente que me lleve a los canteranos y ahí me reencuentro con Andrés”, explicó el Travieso.

“Hice un casting entre los chavos de la cantera, me mandaron como tres o cuatro y ahí me llamó la atención Andrés, era muy joven, pero tenía mucha personalidad. Es un tipo muy preparado, no le da como antes lo físico, pero me gusta de doble contención porque maneja los tiempos, tiene experiencia y es una piedra angular en cualquier proyecto”, añadió.

Por último, aseguró que la edad no será un impedimento para que el ‘Principito’ lleve las riendas del tricolor en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUARDADO: TRAVIESO GUZMÁN, CLAVE PARA QUE LA VOLPE LLAMARA AL PRINCIPITO AL TRI

“Yo creo que no, siempre he dicho que la edad no pesa mucho, Andrés es ordenado, maduro y se sabe parar bien en la cancha, será un referente”, apuntó.