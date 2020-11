Chucky Lozano: Periodista italiano, feliz porque el mexicano no viaja lejos con el Tri

Raffaele Auriemma, reconocido periodista y comentarista italiano, no ocultó su felicidad por Hirving Lozano, quien no tendrá que viajar a América para la Fecha FIFA, ya que México se medirá con Corea del Sur y Japón en Austria.

“Los desafios contra Corea del Sur y Japón se jugarán en Europa: gracias a Dios, esto ya me consuela, porque Lozano no volará a América para jugarlos”, mencionó para ‘Voce di popolo - The network swells’, emitido por Radio Marte.

Sobre la Fecha FIFA, Auriemma considera que no tiene sentido realizar estos partidos por la pandemia de coronavirus.

“Hirving Lozano estará ocupado con su selección en dos amistosos y me pregunto qué sentido tiene convocar jugadores y hacerlos viajar, en un periodo como este, delicado para fósforos de este tipo", agregó.

En tanto, el Chucky tendrá sus primeros minutos con la Selección Mexicana durante este 2020, pues su último partido fue ante Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2019.

