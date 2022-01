¿Con qué jugadores competirá Orbelín Pineda por un puesto en el Celta de Vigo?

Orbelín Pineda se encuentra viajando a España y se espera que en las próximas horas lo presentarán como nuevo jugador del Celta de Vigo.

El jugador de 25 años fue pieza fundamental para que Cruz Azul ganara después de mucho tiempo su noveno título de Liga MX y ahora probará suerte en Europa.

Aportará mucho a la ofensiva, pues puede jugar en varias partes del campo, ya sea como media punta, por los extremos o hasta como delantero.

Eduardo Coudet dirigió a los Xolos de Tijuana en 2017 y pudo ver a Orbelín Pineda durante su paso por las Chivas.

"No me gusta opinar de jugadores que todavía no están entrenando en el grupo ni en el club. Sí lo vi jugar y lo hace en banda o atrás de un punta, que es donde lo vemos", mencionó hace unos días en conferencia de prensa.

Si juega por los extremos, competirá por un puesto titular contra Franco Cervi, Nolito, Brais Méndez y Augusto Solari. Si juega como media punta, peleará un lugar contra Renato Tapia, Fran Beltrán y Denis Suárez, quien podría salir al término de la temporada 2021-22.

El mexicano es muy explosivo, desborda, da los últimos pases y le pega bien al balón de larga y corta distancia.

Los de Balaídos podrán contratar a más extranjeros, pues según diversos reportes, falta poco para que dos foráneos consigan la carta de comunitario.

En total, el ‘Maguito’ ha marcado 32 goles en 300 partidos disputados: 9 con Querétaro, 10 con Chivas y 13 con Cruz Azul.

Los aficionados se encuentran sumamente molestos, ya que ayer el Celta de Vigo perdió 1-2 contra el Atlético Baleares de la Tercera División, en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey.

Además, el conjunto celeste se encuentra en el decimosegundo lugar de la tabla general de LaLiga, con 23 puntos en 19 juegos, muy lejos de los puestos que dan boletos para los dos torneos más importantes de la UEFA.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA: HH SUPERÓ EL COVID-19 Y REGRESÓ A LAS PRÁCTICAS CON ATLÉTICO DE MADRID