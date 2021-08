Conceição sobre transferencias y Tecatito Corona: 'No es buen momento para nadie'

Previo al juego de la Jornada 2 ante el Famalicão en la Primeira Liga, el técnico del Porto, Sérgio Conceição, compartió su punto de vista sobre el mercado de fichajes que está en curso y que podría concretar la salida de Tecatito Corona.

Durante una charla con los medios, el técnico reconoció que 'no es buen momento para nadie' en la ventana de transferencias.

"Llevo cuatro años diciendo que el mercado está en la puerta del Olival. Estamos enfocados en el juego, tengo toda la plantilla, a excepción de Grujic, que no está disponible. Eso es lo que me interesa. Si hay alguna salida, lo asumiremos y hablaremos de eso. Pero de momento todo es igual.

"Este no es un buen momento para nadie. Más aún para nosotros, en una liga con más dificultades financieras. No estoy de acuerdo con tener competencia y un mercado abierto, como no estoy de acuerdo con el mercado de enero", explicó.

