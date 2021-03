Cuauhtémoc Blanco: 'A Chicharito le hace falta que lo surtan de balones en el Galaxy'

La leyenda del América, Cuauhtémoc Blanco habló sobre el mal momento que vivió Javier Hernández tras su llegada al Galaxy, en donde aseguró que le hace falta que lo surtan de balones para poder anotar.

“Es un gran ser humano, me llevo muy bien, pero en una entrevista lo dije ‘ahora que se vaya al Galaxy, él no va a triunfar’ porque no tiene los mismos jugadores que tenía en el Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen y West Ham", aseguró en entrevista con TUDN.

En ese sentido, el examericanista destacó que mientras sus compañeros no le pasen los balones, el mexicano seguirá sin anotar.

"No tiene los jugadores y depende mucho porque es un centro delantero, él no te va a encarar y la va a meter, es un centro delantero nato y no tiene quien lo surta de balones y por eso le está yendo como le está yendo”,finalizó.

