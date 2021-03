Diego Lainez: 'Este año he tenido más regularidad; me siento más maduro'

Diego Lainez cumplió este 2 de marzo cuatro años de haber debutado en Primera división. El canterano del América, que jugó su primer partido en la élite de la mano de Ricardo Lavolpe en un encuentro de Copa frente al Santos Laguna, confirmó que la paciencia ha sido clave en su adaptación al Viejo Continente y que actualmente vive un gran momento con el conjunto bético.

“Ha sido un buen año para mí. Me he sentido muy bien, con una madurez que ha ido en progresión. Ahora me toca seguir trabajando y poniendo más compromiso de mi parte”, afirmó el atacante mexicano a los medios oficiales del club.

El Betis, que inició que 2021 con una racha positiva de victorias, ha disputado 9 jornadas de liga, desde el empate en el derbi andaluz, y ha ganado siete partidos y perdido sólo uno, frente al Barcelona. El tabasqueño comentó que actualmente “el Betis está en una dinámica muy positiva y que aunque al inicio de la temporada no se daban los resultados, a pesar de la gran pretemporada que hicimos, el equipo encontró la fórmula y aumentó su compromiso”.

Sobre el próximo compromiso del Betis frente al Alavés, Diego explicó que el equipo del norte de España “siempre es complicado por la entrega que tienen y el talento de los jugadores de arriba”. Aunque recalcó que actualmente los de Manuel Pellegrini están enfocados en lo que pueden aportar cada uno al equipo. “Unidos hemos sido capaces de tener mejores resultados. Arrancamos el 2021 con el pie derecho, el compromiso y las ganas de hacerlo bien se han visto”, finalizó.

