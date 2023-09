Arne Slot, directro técnico del Feyenoord, habló sobre el regreso de Santiago Giménez a Países Bajos tras la Fecha FIFA, y comentó que no le preocupa el penalti que falló el exdelantero de Cruz Azul en el duelo entre la Selección Mexicana y Australia.

En una entrevista para RTV Rijnmond, el estratega del cuadro de Rotterdam aseguró que Santi no tendrá repercusiones en lo mental tras su falla ante Australia, y recordó que ya ha cobrado penaltis importantes con el Feyenoord.

''No estoy demasiado preocupado por la fortaleza mental de Santiago. Eso no significa que hubiera preferido que no marcara, pero ya ha tenido que lanzar un penalti en circunstancias difíciles antes. Como contra la Lazio, y también tuvo personalidad para disparar. Lo ideal sería tener un lanzador de penaltis que nunca fallara, pero no hay muchos", comentó Arne Slot.

Asimismo, el director técnico del Feyenoord platicó que Giménez ha tenido una recuperación especial de cara al duelo de este fin de semana ante el Heereenveen, pues quieren asegurarse de que 'Bebote' esté recuperado lo más pronto posible por el viaje realizado al Continente Americano y lo que conlleva el cambio de horario.

"Anoche lo entrenaron para mantenerlo despierto y esperar hasta que pudiera dormir a la hora holandesa. Así que estamos haciendo todo lo posible para que esté lo más en forma y lo mejor posible en la salida del sábado por la tarde. Creo que cualquiera que haya tenido desfase horario puede entender que prefieras jugar al fútbol sin desfase horario que con desfase horario", sentenció.

En la actual temporada de la Eredivisie, Santiago Giménez es líder de goleo luego de anotar cinco goles en sus primeros cuatro partidos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: FEYENOORD VS HEERENVEEN: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE LA JORNADA 5 DE LA EREDIVISIE?