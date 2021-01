Edson Álvarez: 'Me molesta mucho quedarme en la banca, sé la clase de jugador que soy'

Edson Álvarez, futbolista mexicano del Ajax, reconoció que la falta de minutos con el líder de la Eredivisie le 'molesta mucho', pues sabe de su nivel y de lo que puede aportar en el campo.

Durante un entrevista con el club holandés, el 'Machín' explicó que a pesar de que tiene participación en 10 de los últimos 18 juegos de los Ajacieden en la competencia local, le frustra no ser titular.

"Muchas veces como jugador no te gusta estar en el banco, a mí me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy.

"Yo solo me pongo a disposición de él, del equipo cuando me toque entrar como lo he venido haciendo, responder y que la gente pueda ver lo que puedo dar", señaló el mexicano.

