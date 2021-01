Raúl Jiménez: Nuno Espirito Santo reveló que el mexicano podría jugar esta temporada

Buenas noticias para Raúl Jiménez y el Wolverhampton, pues Nuno Espirito Santo ha revelado que el mexicano podría jugar esta misma temporada.

"Estamos realmente positivos de que esto pueda suceder (que pueda jugar esta temporada). Es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que siga mejorando día a día.

"No sólo yo, sino todo el cuerpo médico está sorprendido porque está mejorando en todas las pruebas de conmoción cerebral que le hicimos anteriormente, hace dos temporadas, así que está muy, muy bien", mencionó en una entrevista con el club.

Nuno sobre la posibilidad de que @Raul_Jimenez9 vuelva a jugar esta temporada

De igual forma, el técnico portugués explicó que no existe precipitación por su regreso, pues sabe que el proceso toma su tiempo.

"Tenemos un plan médico y estas cosas son decisiones muy responsables que hay que tomar por la gravedad de la lesión y lo que puede afectar, así que tenemos que ser muy pacientes y tomar las decisiones correctas. Al decir esto, esto requerirá una decisión sobre el cirujano, requiere pruebas y escaneos en el cráneo y todas estas cosas toman tiempo, y todo el mundo seguirá y procederá de acuerdo a la situación. No nos precipitaremos ni correremos ningún tipo de riesgo", añadió.

Sobre la posibilidad de que Jiménez ocupe un casco protector, Espirito Santo afirmó que la situación es diferente si la compara con Petr Cech, pues él era portero y el mexicano es delantero.

"No, no se ha discutido. Básicamente porque no es el momento de tratar de encontrar, como Petr Cech, la situación. La situación es diferente, es un delantero y debe usar la cabeza permanentemente en el juego, pero eso vendrá con el tiempo. Si es una solución, entonces tendremos que medir y ver si es apropiado intentarlo", manifestó.

