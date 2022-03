Edson Álvarez tras cometer falta del gol: 'Me voy muy frustrado, triste; es muy difícil'

Edson Álvarez cometió la falta que más tarde terminara en el gol del Benfica que eliminara al Ajax de los Octavos de Final de la Champions League.

Ante la desafortunada situación, el mexicano se dijo frustrado y triste pues considera que no debió haber sido sancionado como falta; además lamentó la falta de contundencia ajadcien durante los 180 minutos de la eliminatoria.

¡Silencio sepulcral en Ámsterdam! Después de una falta de Edson Álvarez, Darwin Núñez se adelantó a Onana y puso el primero de la noche. @AFCAjax 0-1 @SLBenfica (Global: 2-3) EN VIVO @HBOMaxLAhttps://t.co/f5cRSwhM3o#TNTSportsMex pic.twitter.com/j4HW6Wsexh — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 15, 2022

"Fuimos muy superiores, tuvimos muchas oportunidades y desafortunadamente no pudimos concretarlas, me voy muy frustrado, triste y es muy difícil", indicó Álvarez tras el enfrentamiento.

"Todos tenemos nuestro propio criterio, no me van a dejar mentir que es una jugada demasiado futbolera en la que la pudo marcar o no; obviamente es triste porque arruinó el trabajo que se venía haciendo por un faul que jamás existió", apuntó el contención.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO TENA: ¿CUÁNTO DINERO GANA REALMENTE DIRIGIENDO A LA SELECCIÓN DE GUATEMALA?