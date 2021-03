Efraín Álvarez reveló que le va a Chivas por influencia de su papá

Efraín Álvarez, joya de la Selección Mexicana pero que también podría jugar con Estados Unidos, ha revelado que le va a Chivas por influencia de su papá.

El futbolista de 18 años contó que su padre Crescencio Álvarez jugó en Sub 20 del Rebaño, en la época del papá del Chicharito Hernández.

"Mi papá jugaba en Chivas en los tiempos del papá del Chicharito, luego él se vino con mi mamá al sueño americano y jugó hasta la Sub 20 en Chivas. Él llegó a un equipo en Los Ángeles y fue ahí que comencé a enamorarme del futbol.

"Sí claro, a los grandes siempre los vemos, pero si, Chivas (tiene cariño especial) porque mi papá siempre los seguía", mencionó para TUDN.

De igual forma, contó que cada fin de semana ven los partidos, y si alguna vez tiene la oportunidad, le gustaría jugar en la Liga MX.

"Cada fin de semana vemos la Liga, vemos los juegos y cuando va la Selección de los Estados Unidos, vamos al estadio y lo vemos.

"Un día si me toca jugar y quiero ir a ver cómo es el futbol de allá, me llama la atención la Liga MX y el club que me ofrezca vamos a ver", contó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RODOLFO PIZARRO: 'EN MLS, JUGADORES TIENEN VOZ Y UN PRECIO MÁS ACCESIBLE'