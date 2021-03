Selección Mexicana: Efraín Álvarez reconoció que sí lo ha buscado Estados Unidos

Efraín Álvarez es una de las joyas que tienen México y Estados Unidos, ya que el joven jugador cuenta con ambas nacionalidades.

Para esta Fecha FIFA, el futbolista del Galaxy fue llamado por Gerardo Martino al Tri, aunque reveló que los estadounidenses lo han buscado.

“Sí me ha buscado (Estados Unidos), pero yo ahorita estoy feliz”, dijo. “Un sueño estar aquí, disfrutando cada momento.

“Yo me siento muy feliz. Estoy muy contento, llegué a un punto a donde quería llegar y si Dios quiere, mi familia y yo sabemos lo que queremos y vamos a seguir así, estoy muy feliz donde estoy”, mencionó en una entrevista con TV Azteca.

De igual forma, el mediocampista de 18 años aseguró que el Tata Martino le ha pedido que disfrute y aprenda lo más posible en su primer llamado con la Mayor.

“Me pide el Tata que disfrute y que siempre dé el 100 por ciento, y más que nada, que aprenda. Yo la verdad estoy tratando de disfrutar cada momento, soy como una esponja. Agarro lo mejor, y si Dios quiere que siga ahí, ya lo decidirá el Tata, pero ahorita quiero estar aquí.

“La verdad con la Selección, donde sea. Hasta con la Sub 20. Es un orgullo vestir la camiseta de la Selección. Si es mayor, estoy feliz, si es sub-23, feliz. Si me toca ir a los Olímpicos o al Mundial, cualquiera me pone la piel chinita”, contó.

