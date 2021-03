Jimmy Lozano previo a duelo del Tri Sub 23 vs Estados Unidos: 'No nos creemos más que nadie'

Al interior de la Selección Mexicana Sub 23 ni siquiera se menciona si es que México es o no el 'gigante' de la Concacaf en comparación con Estado Unidos, así lo aseguró el entrenador Jaime Lozano, quien dejó claro que para él y sus jugadores lo importante es demostrar su capacidad en la cancha, y así lo harán mañana que se enfrenten en el Preolímpico.

“No, la verdad que no. Prefiero demostrarlo partido a partido, no nos creemos más que nadie, no pensamos que somos superiores hasta que silva el árbitro, ahí sabremos si fuimos superiores al rival, ahí hay que demostrar y una vez terminando el partido sabrás si fuiste superior o no.

“Esperemos que salga muy bien y se pueda ganar el partido. Ellos han hecho cosas muy buenas, tienen jugadores en Europa y nosotros tenemos que aspirar a eso, a tener más mexicanos en los mejores clubes del mundo, es un partido importantísimo porque el que gane gana el primer lugar y hay orgullo y pasión porque Estados Unidos ha crecido y tenido buenas actuaciones, pero lo que queremos nosotros es ser primero, ganar el boleto y ser campeones en nuestra casa”, señaló.

Asimismo, Jimmy reconoció que a pesar de que los partidos se viven distinto como jugador que como entrenador, está convencido de que el partido ante Estados Unidos lo vivirá con la misma pasión que cuando jugaba, y así se los transmite a los jugadores para que en mente sólo tengan el triunfo.

“Nos preparamos para ganar primero el lugar de grupo. Me tocó como jugador y cambia todo, como entrenador tienes que ver muchas cosas, tomar decisiones, y como jugador me parece que es más sencillo, tienes que prepararte y hacer tu mejor esfuerzo durante el partido, es una diferencia abismal, la pasión con la que lo viviré será igual a cuando era jugador.

“Hay que acostumbrarnos a ganar y tener una mentalidad que nos acerque a eso, hay que aprovechar la localía y todo lo que podamos para brindar nuestro máximo espectáculo, tenemos que demostrar que en nuestra casa tenemos que ser imbatibles”, expresó.

