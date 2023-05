Ante la falta de minutos con los Granjeros, Érick Gutiérrez se plantea la posibilidad de salir del PSV. El futbolista mexicano dice que tiene varias ofertas que analizará.

En entrevista para el medio neerlandés Trouw, Guti se sinceró y dijo sentir “vergüenza” con sus hijos de seguir siendo banca en su quinta temporada con el equipo de los Países Bajos.

“Estás sentado en el banquillo, los minutos pasan. Me da vergüenza cuando empiezo el calentamiento como reserva”, comenzó diciendo el mediocampista de 27 años.

" Me avergüenzo con mis hijos cuando estoy en la banca. ‘Juega cero minutos, completa cinco minutos’. Y luego llegas a casa y tratas de ser feliz de todos modos. Pero tus hijos están llegando a una edad en la que se dan cuenta cuando estás triste”, se sinceró.

GUTIÉRREZ NO DESEA DESPERDICIAR AÑOS DE CARRERA

La prensa neerlandesa lo ha llenado de elogios al describirlo como "la fuerza silenciosa del PSV", lamentablemente su técnico Ruud Van Nistelrooy no lo ve así. El entrenador devolvió al mexicano a la banca después de que éste le ganó el puesto titular al marfileño Ibrahim Sangaré.

“ No quiero desperdiciar otro año de mi carrera. Al final, hay demasiados juegos que no juego. Quizás el club también debería sacar sangre nueva después de cinco años sin un campeonato. Tengo tres o cuatro ofertas serias y ya no cometo el error de ignorarlas y terminar en el banquillo. ¿Mi último año aquí? Podría ser”, sentenció el mexicano que en agosto del 2022 renovó hasta el 2025.

Su presencia fue clave en la Final de la Copa de Holanda del año pasado anotándole un gol al Ajax para coronarse por marcador de 2-1, pero en la Fiinal de este año, que también se llevó el PSV, inició siendo suplente e ingresó a la cancha hasta el minuto 98.

Érick Gutiérrez es campeón de Copa con el @PSVespanol y como ya es una costumbre lo celebra con sus hijos en la cancha.

Hermosa imagen de @GutiGalaviz.

“Nunca estoy seguro de que voy a jugar, ese es el caso todos los fines de semana. Ni siquiera este domingo. Cada partido siento que mi lugar está en juego. Lo he aprendido en los últimos cinco años”, expresó quien ha disputado 41 partidos esta temporada, la mayoría saliendo de la banca; en la Eredivisie solo ha sido titular en 12 de 27 encuentros jugados.

