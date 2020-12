Erick Gutiérrez: PSV compartió video de Guti entrenando a gran ritmo tras su lesión

El mexicano Erick Gutiérrez volvió la semana pasada a los entrenamientos tras la lesión del tobillo izquierdo que sufrió en septiembre y en PSV se ven optimistas por un pronto regreso.

Desde sus redes sociales, el equipo de los granjeros compartió un video en donde se le ve al mediocampista ya entrenando con balón y a un ritmo importante después de meses lejos de las canchas.

Cabe recordar que Guti se lesionó durante un partido amistoso de pretemporada este año y tuvo que someterse a una cirugía, por lo que tuvo que alejarse de las canchas.

PSV es sublíder de la Eredivisie, solo tres puntos por debajo del Ajax y se encuentra instalado en dieciseisavos de Final de la Europa League.

Guti, por otra parte, valora el apoyo que ha recibido de su técnico Roger Schmidt, quien revaloró la carrera de Javier Hernández en el Bayer Leverkusen.

"Estoy a poco del 100%, tuve el miércoles mi primer entrenamiento con el grupo y me sentí muy bien. Tuve una gran pretemporada, el entrenador habló muchas veces conmigo diciéndome que sería muy importante para el equipo", reveló Gutiérrez en el canal oficial del PSV.

"Normalmente los entrenadores no hablan contigo cuando estás lesionado, pero aquí ha sido todo lo contrario. Ha habido gran comunicación, me dice mucho qué me falta para estar en el once titular, lo que debo mejorar y eso es excelente", añadió.

