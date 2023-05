El jugador mexicano Érick Gutiérrez aseguró que analiza ofertas para salir del PSV Eindhoven, equipo con el que ha tenido poca actividad y no ha podido consolidarse.

“No quiero desperdiciar otro año de mi carrera. Al final, hay demasiados juegos que no juego. Quizás el club también debería sacar sangre nueva después de cinco años sin un campeonato. Tengo tres o cuatro ofertas serias y ya no cometo el error de ignorarlas y terminar en el sofá. ¿Mi último año aquí? Eso podría ser, sí”, expresó en declaraciones para el medio neerlandés Trouw.

Gutiérrez llegó al cuadro de los Países Bajos en el 2018 luego de su paso por el Pachuca, lamentablemente no ha tenido los resultados que esperaba, ha participado en 138 encuentros en cinco años y ha marcado 12 anotaciones. El año pasado firmó una extensión que lo mantiene ligado a la institución hasta 2025.

“Nunca estoy seguro de que voy a jugar, ese es el caso todos los fines de semana. Ni siquiera este domingo. Cada partido siento que mi lugar está en juego. Lo he aprendido en los últimos cinco años", añadió el mediocampista.

“No juego con miedo a ser sustituido. Hago mi trabajo y si me cambian o si no juego es decisión del entrenador, respeto eso", aseveró

HASTA SUS HIJOS SUFREN CON LA SITUACIÓN

Gutiérrez dijo que incluso en su núcleo familiar las cosas han cambiado, porque sus hijos crecen y se dan cuenta cuando tiene tristeza, aunque siempre trata de mostrar una buena cara ante la situación.

“Mis hijos notan cuando estoy triste. El dinero es importante, pero si no juego, no lo disfruto”. Estás sentado en el sofá, los minutos pasan. Me da vergüenza cuando empiezo el calentamiento como reserva. Me avergüenzo con mis hijos cuando me siento en el sofá", sentenció.

“Juega cero minutos, vamos por cinco minutos. Y luego llegas a casa y tratas de ser feliz de todos modos, pero tus hijos están llegando a una edad en la que se dan cuenta cuando estás triste"”, agregó.

Gutiérrez dijo que en México se convirtió en un elemento importante cuando estaba con los Tuzos, pero que ahora en los Países Bajos todo ha cambiado.

“Tuve que adaptarme, pero ¿cómo puede ser eso si no juegas?, ¿Cómo llegas a conocer a la competencia si no juegas tres o cuatro partidos seguidos?

“No jueguas durante un mes y luego tienes que hacerlo. Puedes volver a jugar 90 minutos de una sola vez o te vas de nuevo después de 45 minutos. No puedes hacer eso sin ritmo, ya no tenía confianza”, agregó.

Aclaró que siempre dejará todo por el PSV Eindhoven y que al final de la temporada tratará de sostener una plática con los directivos para analizar su futuro.

El Guti entró de cambio hasta el minuto 98 de la Final de la Copa de Holanda que su equipo le ganó al Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez.

