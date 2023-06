Erick Gutiérrez revela que no llegó a Chivas porque lo menospreciaron

Erick Gutiérrez, mediocampista mexicano del PSV Eindohven, reveló que estuvo cerca de salir de la Eredivisie hace dos años para regresar a Chivas, sin embargo, el jugador se negó por los malos tratos.

El canterano de Pachuca confesó que un directivo de Chivas lo contactó para buscar su fichaje para el Rebaño, pero decidió rechazarlos pues no le gustó la forma en que le hablaron.

"Tuve oportunidad de regresar a México con Chivas, pero no regresé por unas cosas que no me gustaron. Una persona, que no voy a mencionar, me habló muy raro, me hizo menos, no me gustó eso. Yo estaba pasando por un momento muy difícil acá y no me gustó. Eso para mí es muy importante, la forma en que te hablan", comentó Erick en una entrevista para TUDN.

Guti ha vuelto a sonar como posible refuerzo de las Chivas para el Apertura 2023, sin embargo, el jugador mexicano prefiere permanecer en Europa y demostrar su calidad.

"Quiero tener un poco más de juego para poder ser más importante y aportar mi talento. Estoy consciente de que no he jugado bastante y cuando me toca no lo he hecho de la mejor manera", dijo el medicampista mexicano.

Desde su llegada a la Eredivisie en 2018, Erick Gutiérrez ha jugado 141 partidos con el PSV en los que ha anotado 12 goles y ha hecho el mismo nímero de asistencias.

