Érick Gutiérrez sobre Roger Schmidt: 'Me hizo sentir jugador otra vez'

La ilusión por convertirse en un referente del PSV y de México se ha renovado para Érick Gutiérrez, quien este domingo comenzará ante el Groningen de Arjen Robben, su tercera temporada en Holanda.

Después de una periodo de adaptación muy complicado con Mark Van Bommel como entrenador, ‘Guti’ se siente listo para una temporada más con el PSV, gracias a la motivación que encontró de la mano de Roger Schmidt, quien llegó para tomar el mando de los Granjeros.

“Muy distinto a lo de antes, me está haciendo sentir jugador otra vez, habla mucho conmigo, me dice que puedo ser importante para el equipo y eso me da mucha confianza, la misma que había perdido en el proceso anterior”, mencionó Érick Gutiérrez a RÉCORD.

Del mismo modo, Gutiérrez rechazó que sienta una presión por el pasado brillante de los mexicanos con el cuadro holandés, pues asegura que desde el primer momento ha dado lo mejor de sí para ganarse sin lugar; no obstante, señaló que se ha preparado en lo mental para estar a la altura y hacer su propia historia en la Eredivisie.

“No es presión, pero yo sabía lo que representa el PSV, sabía que a los mexicanos les ha ido bien acá y la verdad es que yo empecé muy bien cuando llegué; jugaba, hice goles, asistencias y de repente todo cambió, no sé la razón y no hablaban conmigo, pero yo me siento tranquilo conmigo mismo porque siempre he dado lo mejor de mí en los entrenamientos y me hice fuerte mentalmente porque es difícil no jugar, ya no confiaba en mí mismo o no sabía si podía estar acá “, mencionó.

El PSV visita este domingo al Groningen en la jornada inaugural de la campaña 20-21, momento que Érick Gutiérrez han esperado desde hace tiempo debido a la la pandemia.

“Sabemos la situación porque la está pasando todo el mundo, es muy difícil pero hay que seguir. Nosotros estamos ansiosos ya por volver, con entrenador nuevo e ideas nuevas”, apuntó.

MANTIENE RELACIÓN ESTRECHA Y DE APOYO CON CHUCKY LOZANO

Si algo ayudó a Gutiérrez durante su periodo incierto en el PSV fue el apoyo de Hirving 'Chucky' Lozano quien, paradójicamente vivió una situación similar a la del Guti al inicio de su aventura en Napoli.

“Hablamos mucho de ese tema, nos entendemos los dos porque cuando él estaba acá yo no jugaba y me escuchaba, ahora paso por una situación parecida y me entiende.

"Después del parón tuvo más minutos y al final va terminar jugando, sea en el Napoli o en otro equipo, porque todos sabemos la calidad que tiene . Al final son retos que tienes superar, le está tocando a él y se está haciendo más fuerte”.