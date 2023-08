Everton vs Fulham Raúl Jiménez EN VIVO Premier League J1

La Premier League ha dado inicio, y Raúl Jiménez tiene una nueva playera por defender, y ese camino iniciará cuando el Fulham visite al Everton.

'The Beattles' lucharon por no descender la temporada pasada, lograron salvarse en la última jornada y ahora, desde un inicio, buscarán permanecer en la media tabla para no correr riesgos de más.

Mientras que el Fulham jugará su segunda temporada en la Premier League tras ascender a la Máxima Categoría, y Raúl Jiménez será el pilar de la delantera para que el conjunto negriblanco pueda ascender a más que a la mitad de la tabla.

