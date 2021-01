Fernando Hierro: 'Quizá el futbolista mexicano llega muy pronto a Europa'

Fernando Hierro se cita con RÉCORD en una conversación exclusiva en un restaurante cerca de su domicilio de Madrid. El malagueño, uno de los mejores centrales en la historia del cuadro merengue, nos habla de su relación con el futbol mexicano, representada en su excompañero Hugo Sánchez, al que considero "el mejor rematador puro que vieron sus ojos".

El Campeón del Mundo como director deportivo de España cree que en México sí se trabaja muy bien el futbol de formación, pero "el salto a la élite les cuesta algo más, quizá por llegar a la misma muy pronto".

¿Ha podido alguna vez trabajar en México?

Hemos hablado bastantes veces. Por amigos comunes, para ayudar, siempre he tenido muy buena relación con ese país. En mis años de director deportivo de la Selección española, tuve buena sintonía con los directores deportivos mexicanos. Sí creo, hablando del jugador mexicano, que en los Mundiales Sub 17 o Sub 19 es extraordinario... pero el salto a la élite le cuesta un poco más.

¿Cuál cree que es la razón?

No sé, porque México tiene maravillosos jugadores. Quizá, por ser un país muy grande y muy futbolero, los chicos tienen una maduración más tranquila. Son jugadores muy jóvenes, que llegan a la élite muy pronto, y después, si no sabes convivir con la élite, es difícil adaptarse. Pero siempre me ha llamado mucho la atención la cantidad de jugadores de nivel muy bueno que hay en México.

¿Por qué, entonces, llegan tan pocos a Europa?

El futbol de élite en México está muy bien pagado y posiblemente por eso hay muchos que no tienen la ambición de salir. Se sienten cómodos en esa liga. Si no se tiene esa hambre, pues no se tiene... Rafa Márquez es un ejemplo de esos jugadores que salieron jóvenes y han hecho buena carrera en Europa. Cinco Mundiales, una trayectoria maravillosa... pero tuvo la ambición de salir joven. Lo mismo sucede con Guardado o Chicharito. Esa experiencia internacional es buena y marca la diferencia. Aquí el futbol es otra cosa: el ritmo, la vida.... Todo es diferente.

¿Recuerda algún enfrentamiento con la Selección Mexicana?

Sí, contra la Selección de Javier Aguirre en Huelva, en la inauguración del Colombino, el nuevo estadio del Recreativo de Huelva. Si no me equivoco, ganamos 1-0 con gol de Raúl.

SU RELACIÓN CON HUGO SÁNCHEZ

¿Qué sabe del futbol mexicano?

Para mí, como buen aficionado al futbol, hablar de México es hablar de Hugo Sánchez. Fuimos compañeros en el Real Madrid y él era una locura en aquellos tiempos, por lo bien que representaba a su país. También recuerdo el Mundial del 86 y el gol de Negrete de chilena. No se me olvidarán nunca. Ese fue mi primer acercamiento a México. Después vinieron mis tres años de compañero con Hugo.

¿Qué recuerdo tiene de él?

Muy bueno. Un profesional magnifico. Para mí Hugo es el mejor rematador que he visto nunca; era una delicia verlo en los entrenamientos por la profesionalidad que tenía. Se quedaba todos los días mucho más tiempo, él solo, a entrenar y después tenía un don natural, que era el gol. Yo creo que, de todo lo que yo he visto, fue el mejor rematador.

