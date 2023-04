No hay en Italia un jugador del que se hable más en este momento que de Guillermo Ochoa, Sus atajadas ante el Inter la semana anterior provocaron el incremento de la fiebre por la 'Pacomemomanía'', tanto así que el guardameta mexicano ya tiene dos dobles en Italia.

Al término de un entrenamiento de la Salernitana, Ochoa recibió a dos fanáticos que portaban el mismo look que él, estilizados con dos pelucas de chinos, vestidos con dos playeras iguales con el número 13 y la leyenda 'G. Ochoa' estampada, una botella de vino de la marca perteneciente a 'Memo', y una playera en brazos con la frase 'No Memo, No Party'.

Este mismo par de aficionados ya se habían hecho presente en un encuentro del conjunto de salerno para expresarle todo su apoyo a Ochoa, en un encuentro portaron un look similar, con playeras de distinto color y en otro cotejo llevaron una manta con la misma leyenda 'No Memo, No Party'. Al igual que en México, donde también tenía dobles, 'Memo' ha conquistado corazones en Italia.

Fiel seguidor americanista y compa de @yosoy8a - Las bandas que trae Paco Memo sè las regaló él en un entrenamiento. - Es fan de Ochoa, su jugador favorito. - Su pronóstico es 3-0 favor @ClubAmerica @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/F5JYSSHsLW — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) December 29, 2019

La 'Pacomemomanía' está fuertemente justificada con las grandes actuaciones que últimamente ha regalado el mexicano, las cuales han sido fundamentales para que la Salernitana se encuentre a 10 puntos del descenso.

