Guillermo Ochoa y su dardo a la Liga MX: "El futbol mexicano vive en una burbuja"

Guillermo Ochoa explicó la razón por la que muy pocos jugadores mexicanos logran irse a Europa y lo peor de todo es que no todos se consolidan.

José Juan Macías, Santiago Muñoz y Diego Lainez son algunos de los que lograron irse al Viejo Continente en los últimos años, pero no tuvieron la actividad deseada y regresaron a México.

El exportero del América dijo que los clubes de la Liga MX le pagan muy bien a sus jugadores y les ponen precios muy altos, siendo este el motivo por el que pocos clubes se atreven a ficharlos.

"El futbol mexicano vive en una burbuja, se paga bien y los clubes europeos prefieren tres jugadores baratos comunitarios que uno mexicano caro", contó a Marca MX.

Memo tuvo que sacrificar la parte económica para llegar al Salernitana de Italia. Esta es su segunda experiencia del otro lado del mundo, recordando que anteriormente jugó en el Ajaccio de Francia, en el Málaga y Granada de España y en el Standard Lieja de Bélgica.

"Yo me la tuve que jugar, me fui libre y me mantuve casi 10 años sin pasaporte europeo y siendo portero, que es más difícil porque no había antecedentes. Toqué puertas, luché y creí en mí. Pero sí, en México se paga bien y cuesta salir a un equipo menos grande. Chicharito pasó de Chivas al Manchester United pero no siempre es así. Si te quiere el Almería, por ejemplo, es más difícil salir de México, pues allí se paga bien, el doble o el triple a veces. Eso complica al joven de nuestro país", finalizó.

