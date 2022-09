Gullit Peña: Aseguró que salvó a Chivas del descenso; negó problemas extracancha

Carlos 'Gullit' Peña se ha convertido en nuevo jugador del VIDA de Honduras y señaló que es un futbolista de 32 años que tiene mucho por dar, pero pidió que no se le juzgue por temas extracancha.

En una entrevista con TVC de Honduras, Peña afirmó que es un hombre que ayudó a equipos como las Chivas Rayadas del Guadalajara o el Rangers de Escocia a que no se fueran al descenso, pese a los temas fuera del campo que se le han señalado.

"Los problemas extra cancha no existen, a mí júzguenme por lo que voy a hacer dentro de la cancha. Yo voy comprometido como lo he hecho con todos los equipos: con Chivas, que estaba en la zona del descenso, lo salvé; con Rangers que también lo salvé; al León lo ascendimos; FAS tenía 11 años sin ser campeón; Antigua iba a descender. Están en todo su derecho, pero no me juzguen por lo que voy a hacer fuera de la cancha", fue parte de lo que comentó en la entrevista.

El 'Gullit' aseguró que tiene claro que aún tiene mucho futbol por dar y que no va a dejar que nada le afecte durante su estadía en Honduras con el club VIDA, de la Primera División.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - RAÚL JIMÉNEZ: DT DE WOLVES SEÑALÓ QUE EL MEXICANO NO TIENE LESIÓN, SÓLO FATIGA