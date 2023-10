Gullit Peña tras las críticas en su carrera futbolística: 'No maté a nadie, se ensañan conmigo'

Carlos ‘Gullit’ Peña, quien es nuevo jugador del Hutton SC de Siria, se expresó sobre las polémicas las cuales lo han envuelto en su carrera. El jugador mexicano piensa que las críticas por la cuales ha sido señalado son injustas, incluso afirma que se “ensañaron con su persona”.

“Yo creo que esos temas polémicos, no generalizo, pero se ensañaron a veces mucho con mi persona, como de muchos jugadores. Los seguían en la vida privada cuando a veces la intención era que hablaran de uno deportivamente. Pero se ensañan no solamente conmigo, con muchos jugadores que los siguen en su vida privada cuando a veces no tienen nada de malo”, declaró en entrevista para el medio ESPN, luego de hacer oficial su llegada al Hutton SC.

“Cada quien tiene su pensamiento, ya sea positivo o negativo, si estamos dentro de todos esos focos. Entonces no hay ningún problema, estoy tranquilo. Como siempre digo, no maté a nadie, ni he matado a nadie. Mi familia está bien, gracias a Dios, la gente que amo y me ama y me quieren, como aquí, estoy con ellos siempre. Entonces no hay ningún problema”.

Por otra parte, Peña considera que muchas críticas que recibió fueron injustas, pero confesó que dichos momentos los ha sobrepasado gracias al apoyo que le ha dado su familia, así como su círculo cercano, además de le ha ayudado ser de mentalidad fuerte, la cual construyó luego de que tomó la decisión de salir de su casa a los 13 años de edad para buscar la oportunidad de ser futbolista profesional.

“Algunas (críticas) fueron injustas, pero estar aclarando siempre a veces es cansado. Pero no, a mí no me hicieron daño. Siempre tengo la mentalidad fuerte y con gente que me ama y amo al lado mío, todo es más fácil. No me perjudicó, en lo absoluto, la verdad. Si me juzgan por el futbol, yo creo que ahí ya cambia la cosa, pero si los juzgan por la vida privada, pues entonces no es un programa de chismes”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSV Y SEVILLA REPARTEN PUNTOS EN UN JUEGO CON FINAL CARDIACO; CHUCKY LOZANO ENTRÓ DE CAMBIO