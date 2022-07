Héctor Herrera: 'La gente te critica por igual si te quedas en el Atleti o vas a la MLS'

Héctor Herrera ha sido constantemente criticado debido a la decisión que tomó de abandonar el futbol de Europa para jugar en la Major League Soccer con el Houston Dynamo, club del cual será el jugador franquicia.

Sin embargo, el mediocampista de la Selección Mexicana aseguró que cualquier elección que hubiera hecho, ya sea permanecer en los Colchoneros o ir al balompié estadounidense, hubiera sido señalado por la afición.

"Si me hubiese quedado en el Atlético de Madrid jugando sin la regularidad, la gente me criticaría que por qué me quedo. Me vine a la MLS y me critican que por qué me voy a Estados Unidos. Al final hice lo que mejor era para mí y mi familia, estoy tranquilo y aquí tendré mucha mayor regularidad de la que disponía en España", dijo en entrevista con ESPN.

Héctor Herrera regresó al continente americano tras más de ocho años en el futbol europeo, jugando seis en el Porto, donde fue capitán y otros tres en el Atlético de Madrid, con el que ganó una liga española.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN PABLO GONZÁLEZ, CANTERANO DEL TOLUCA, VUELVE A EUROPA A PROBARSE CON EL LYON