Iñaki Rosas, el mexicano del Eibar que revela su admiración por Cuauhtémoc Blanco

Iñaki Rosas, jugador mexicano que milita en las inferiores del Eibar, reconoció su admiración por la trayectoria de Cuauhtémoc Blanco.

En entrevista con ESPN, el oriundo de Xalapa, también agregó que además de 'seguir los pasos' del Cuauh, se inclina por los Santos.

"Desde los cuatro años ya jugaba a futbol y me gustaba. De pequeño, un tío me metió a jugar futbol y era muy fan de Santos. Me gustaba mucho Cuauhtémoc Blanco. Me gustaba verlo bastante y es de los que me acuerdo.

“De mi posición me gustan Marcelo, Dani Alves o Sergiño Dest que son ofensivos y tienen buena visión de juego. Aquí me gustan mucho Lainez y Guardado. Héctor Herrera ha hecho un gran papel con el Atlético de Madrid", explicó.

