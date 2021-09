JJ Macías, con opción de sumar minutos ante el Atlético de Madrid de HH

Ante el puñado de bajas que tiene Míchel en el Getafe, parece que José Juan Macías puede ser uno de los beneficiados.

El cuadro madrilleño no contará con varios elementos ofensivos por problemas de lesión, lo que le abriría una puerta al mexicano para seguir sumando minutos ante el Atlético de Madrid.

Mauro Arambarri, Jakub Jankto y Sabit, más Vitolo, Sandro Ramírez y Erick Cabaco son parte de las bajas confirmadas para hoy.

"Florentino ha tenido una adaptación muy buena y si mañana (hoy) le pongo de titular no me voy a equivocar. Macías igual. Está con más estabilidad porque ha tenido que adaptarse a muchas cosas", comentó Míchel en la previa, abriendo la puerta al mexicano.

En lo que va de su primera temporada con el Getafe, JJ Macías suma 85 minutos en cuatro juegos en Liga, aún sin poder marcar gol.

Míchel no ha comenzado de la manera en que quería, pues suma cinco derrotas en cinco duelos, con una sola anotación marcada y ocho recibidos, lo que lo tiene con el agua al cuello.

"Muchas veces los resultados no han sido negativos y no he estado tan a gusto trabajando. Veo a los jugadores que también sufren. El mal momento será el día que no trabaje más. Los malos momentos son los irrecuperables", comentó el estratega español sobre las sensaciones que le ha dejado este inicio de temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA: ATLÉTICO, CON LA MISIÓN DE 'ENCENDER' SU OFENSIVA ANTE EL GETAFE DE MACÍAS