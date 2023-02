Joaquín Beltrán sobre el futuro de Orbelín Pineda: ‘Puede trascender a una liga de mayor nivel’

El futuro de Orbelín Pineda en el AEK de Grecia es incierto; sin embargo, el jugador mexicano tiene el talento suficiente como para emigrar a otra liga europea incluso de mejor nivel, así lo aseguró Joaquín Beltrán

"Yo creo que tiene para dar el salto a una liga más importante más allá del AEK que es un equipo de tradición en Grecia. "Yo creo que si sigue por este camino y por su edad en algún momento podría dar el salto a una liga más competitiva, no sé si regresar al Celta o no sé, pero tiene capacidad para trascender en una liga de mayor nivel en Europa", dijo a RÉCORD quien fuera director deportivo del Querétaro mientras Orbelín se formaba en las fuerzas básicas de Gallos Blancos.

Hasta el momento, el futbolista mexicano lleva siete goles anotados con el AEK, equipo que dirige Matías Almeyda, y para Joaquín Beltrán es una muestra de que Pineda ha mejorado mucho.

"Hoy en Europa lo veo más maduro y me gustó que no renunció a ese sueño después del momento amargo en el Celta de Vigo, entonces me da mucho gusto verlo bien ver, que aprovechó desde mi punto de vista la oportunidad en el Mundial porque creo que cuando jugó sí marcó diferencia y el respaldo de Almeyda de llevarlo a Grecia y hoy está haciendo las cosas muy bien de verdad me da mucho gusto", expresó.

