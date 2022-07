Johan Vásquez sobre la Serie A: "Yo creía que sabía defender, pero no"

El defensa central mexicano ha comentado que la adaptación a la Serie A no es fácil, y que lo que más le ha costado es volver a aprender a defender pues, en sus propias palabras, aprendió su posición hasta que llegó al futbol italiano.

En entrevista exclusiva para ESPN, el central del Cremonese aseguró que no es sencillo llegar a un lugar y sentir que lo que haces está mal, aunque también comentó que la mejor manera de mejorar es teniendo minutos y es justamente lo que quiere lograr con el recién ascendido a la Serie A.

"Yo creía que sabía defender en México, pero no. Cuando llegué acá, había cosas que nunca me enseñaron o que las aprendí en el campo. Aquí no te enseñan en el entrenamiento, acá las aprendes jugando. Aprendes cómo se giran los delanteros, cómo aguantarlos. Allá te las perdonan, pero acá no te perdonan una" aseguró el canterano de Rayados de Monterrey

Recordar que el exjugador de los Pumas de la UNAM pertenece al Genova, equipo que recientemente descendió a la Serie B, su paso por el Cremonese es a préstamo con opción a compra, misma que no es obligatoria.

