Jonathan dos Santos no descarta a la Liga MX tras culminar contrato con Galaxy

La sangre llama. A unos meses de que culmine su contrato con el Galaxy, Jonathan dos Santos dejó claro que desconoce su futuro y recalcó que no le cierra las puertas a la Liga MX.

Durante una entrevista con los medios, el jugador del equipo angelino explicó que su futuro no sólo se enfoca en lo futbolístico, también es prioridad estar cerca de sus familiares.

“Ese siempre ha sido mi pensamiento (quedarse). Pero tengo que pensar en mí, me encantaría quedarme, pero no depende de mí ahora mismo, depende del club. Sé cómo funciona la MLS, así que no sé si me quedaré el próximo año. Pero daré todo por el equipo en los próximos 3 o 4 meses. No sé qué pasará en el futuro. No puedo predecir eso.

“Me gustaría estar cerca de mi familia. Podría ser MLS, México, pero no lo sé... Veremos en el futuro. Quiero pensar ahora mismo en el presente y en el momento. Quiero disfrutar de este momento con mi equipo, con LA Galaxy, y el futuro ya vendrá”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAINEZ, AUSENTE DE LA CONVOCATORIA DE BETIS PARA ENFRENTAR AL REAL MADRID