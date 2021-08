Lainez, ausente de la convocatoria de Betis para enfrentar al Real Madrid

Tendrá que esperar. De cara al juego de la Jornada 3 de La Liga frente al Real Madrid, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, reveló la lista de convocados para enfrentar al conjunto Merengue, donde destaca la ausencia Diego Lainez.

Durante una entrevista con los medios, el timonel de los béticos explicó que el medallista olímpico todavía no se recupera de la lesión que sufrió en la justa veraniega de Tokio 2020.

“Anda lesionado aún Lainez, con un esguince, no está recuperado. Rober tuvo un problema muscular la semana pasada y no está en condiciones, Rodri tuvo algunas molestias, pero creo que entrará en la lista y queda Sabaly, que fue operado. El resto está apto”, detalló Pellegrini de los jugadores que no están disponibles para enfrentar al Real Madrid.

Por su parte, Andrés Guardado, Guido Rodríguez y German Pezzella si entraron de nuevo dentro de la convocatoria para el compromiso en el Estadio Benito Villamarín.

“Ya dije los tres que estaban fuera. Pezzella y Guido estarán en la lista de citados. Guido tuvo sus vacaciones, como Claudio Bravo, tras la Copa América. No había necesidad de apurarles. Ya veremos cuál es el once inicial”, agregó.

