Tras vivir sus primeros días como jugador del Porto, Jorge Sánchez se ha mostrado ilusionado con esta nueva etapa en el futbol de Europa. El exjugador del América y Ajax confesó que su llegada a Portugal tiene mucho que ver con los mexicanos que han estado ahí.

En una entrevista para los medios del Porto, Sánchez admitió que habló con sus compatriotas que han estado en los Dragones y le contaron sobre lo que implica vestir el jersey del equipo, por lo que está consciente del club al que llegó.

"Los mexicanos que han estado aquí me han hablado de lo grande que es este club y lo que representa esta camiseta. Estoy consciente de lo que vengo a hacer, estoy muy contento y voy a esforzarme al máximo para lograr lo que siempre quiero, que es ganar títulos y campeonatos", señaló el lateral derecho.

Asimismo, Jorge habló sobre Miguel Layún, otro exjugador mexicano del Porto. Sánchez señaló que tras coincidir con Layún en América, le aprendió mucho. "Aprendí bastante de él. Estoy emocionado por el video que me mandó, porque sé que fue de corazón y que quiere ver a otro mexicano triunfar aquí", apuntó.

Sánchez también relató que habló con Agustín Marchesín, otro de sus excompañeros en las Águilas. El guardameta le dijo a Jorge que va a disfrutar su estancia en el futbol de Portugal, lo cual Sánchez tomó de buena forma y con motivación para dar todo en el campo.

"Me conoce bien, sabe lo mucho que me gusta trabajar y aprender y demostrar en el campo que no doy un balón por perdido", sentenció.

