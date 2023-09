Chucky Lozano mandó mensaje a sus detractores: 'Hice lo que ningún mexicano logró y abrí puertas'

Hirving Lozano dejó al Napoli tras ser Campeón de la Serie A para regresar al PSV, en una decisión que ha sido criticada, pues la opinión pública considera que es un retroceso en su carrera. Sin embargo, el canterano del Pachuca defendió su paso por el futbol italiano.

“Los mexicanos sacamos casta y tratamos de luchar y trabajar para obtener el puesto, no estuve jugando y me dieron esa oportunidad de jugar, pero picando piedra, trabajando el doble para que me voltearan a ver y gracias a Dios al final fue algo muy bonito ganar el Scudetto que ningún mexicano logró, ganar la Copa Italia, fui el primer mexicano en meter un gol en la Serie A, soy el mexicano con más goles en Serie A y eso queda muy grabado en mí y me siento orgulloso de eso e hice una historia y legado en la Serie A”, comentó Lozano en entrevista con ESPN.

‘Chucky’ hizo historia al ser el primer mexicano en proclamarse Campeón de la Serie A, título que además acaba con una sequía de más de 30 años del Napoli, que no sabía lo que es ganar el Calcio desde que estaba Diego Armando Maradona en sus filas. El mexicano llegó a calcio italiano en el verano de 2019, luego de traspasado del PSV Eindhoven al conjunto italiano por 45 millones de euros y, disputo un total de 155 encuentros en todas las competencias, en donde consiguió 30 goles y 17 asistencias.

Sin embargo, no todo fue fácil, pues el atacante confesó que tras la salida de Carlo Ancelotti le costó adaptarse al estilo de Genaro Gattuso.

“Fue un camino muy complicado, con muchas cosas buenas, no tan buenas y creo que como dices, llego por Ancelotti a Napoli y solamente lo tuve dos meses y lo separan del equipo, llega Gattuso y fue complicado, porque cómo llegué, como la contratación más cara, fueron muchas cosas que para mí, no fueron tan agradables con su llegada. Con él pasé mucho tiempo sin jugar y un tiempo complicado en lo que quedaba del año", comentó.

“Después en su segundo año me fue muy bien y un campeonato muy muy bueno con muchos goles y asistencias, me agradó mucho ese año y llega Spalletti y y también llegan las circunstancias de lesiones en selección que no me ayudaron mucho, también que los entrenadores estaban dudosos de mí”, fianlizó.

