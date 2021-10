Kenti Robles: 'Gran parte de México no sabe quién soy'

La atención e importancia que se le da en México a lo hecho por las mujeres sigue siendo mínima, así lo considera Kenti Robles, defensa mexicana que actualmente juega en el Real Madrid, y que tras haber conseguido en Europa cuatro Copas de la Reina (tres con Barcelona y una con el Atlético de Madrid) y seis Títulos de Liga (tres con el Atlético de Madrid y tres con Barcelona), está consciente de que desafortunadamente se desconoce lo que ha logrado en su carrera.

“Hay una diferencia descomunal. Lo comentaba con una compañera que me decía que cómo era posible que la gente no sepa quién es Kenti Robles, pero ya no sólo a Kenti sino a muchas compañeras de México y de otros países.

Considero que hay una desigualdad muy importante, el día que me ponga a pensar en todo lo que he conseguido y tengo, y ni siquiera conoce de mí la mayor parte de la población de México, y luego salen jugadores que se han hecho cambio de peinado o salen en noticias por equis cosas, creo que se le tiene que dar más importancia a lo que conseguimos no sólo las futbolistas sino todas las mujeres en el deporte y en cualquier ámbito de la vida”, dijo a RÉCORD.

Sin embargo, a la defensa de la Selección Mexicana Femenil no le causa molestia que su carrera no tenga los reflectores debidos, aunque sí cree que es momento que a las mujeres se les tome en cuenta.





“No me molesta, por mí que no se hable de mí o lo que he conseguido, porque ha sido por mi familia, por mí y realmente lo que me importa es lo que piense mi familia, mis compañeras, mis entrenadores, pero esto tiene que acabar. Los medios de comunicación tienen que darle la importancia que se merece lo que conseguimos las mujeres”, expresó.

