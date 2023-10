El regreso de Hirving Lozano al PSV ha causado mucho entusiasmo en la afición debido a su paso previo en la institución. Pero Boudewijn Zenden, jugador de 'Los Granjeros' de 1993 a 1998, señaló a SoccerNews.nl que está sorprendido por la decisión tomada por el mexicano.

En las últimas horas del mercado de fichajes veraniego, el 'Chuky' Lozano decidió regresar a la Eredivisie con el equipo que lo vio dar sus primeros pasos en Europa, dejando atrás su paso por el Napoli donde logró sumar un Scudetto.

Esta edición sorprendió a Boudewijn Zenden, ya que considera que Lozano tenía más opciones para continuar su carrera: “Al principio me sorprendió que quisiera regresar él mismo. Sigue siendo una elección sorprendente a su edad. Creo que tenía muchas otras opciones. El hecho de que haya elegido el PSV demuestra que tuvo una experiencia agradable aquí. Pasó un buen rato en Holanda con su familia. Ha vuelto a tomar un baño tibio, aunque puede que lo sienta un poco más frío que durante su primer período”, señaló Zenden a SoccerNews.

Cabe destacar que Boudewijn conoce a la perfección al extremo Azteca, ya que en su momento trabajó como su entrenador individual en el PSV, por lo que es consciente que Hirving desea jugar y anotar, pues en caso de no hacerlo comienza a frustrarse: “Tiene muchas ganas de ganar, pero sobre todo quiere jugar y marcar. Si no anota durante un tiempo, se pone un poco de mal humor. Así que puedes imaginar que no está muy contento en este momento. Pero también es una fase"

"Regresó de otra competición el último día del mercado de fichajes. Quizás todavía tenga que acostumbrarse al estilo de juego de Peter Bosz. Debe aprovechar las oportunidades que tenga para convertirse en titular habitual”, agregó Boudewijn Zenden.

