Luis Ángel Landín se coronó Campeón de la Liga de Guatemala con el Guastatoya

Luis Ángel Landín se consagró Campeón de la Liga Nacional de Guatemala con el Deportivo Guastatoya, después de ganar el global por 3-2 ante el Municipal en la Final del Apertura 2020, que tuvo que alargarse hasta este año debido a la pandemia de Covid-19.

El delantero de 35 años participó en 21 partidos y consiguió marcar cinco goles con el conjunto de El Progreso, mismo que levantó su tercer título de Liga.

Landín recibió un fuerte golpe en la nariz que le provocó una hemorragia, durante la Final de Vuelta, por lo que tuvo que abandonar por algunos minutos el campo para ser atendido.

"Me han tratado como a un hijo en Guastatoya y espero en Dios ahí poder retirarme. (El triunfo) Refleja el carácter del equipo. Un labio reventado, una nariz rota, es lo de menos, quedarme sin pelo por esa alopecia que me dio durante el torneo no me importa, al final esta satisfacción de tener esta medalla, de ganar un campeonato, de llegar con mis hijos y esposa no tiene precio”, declaró Landín para Tigo Sports al final del encuentro.

Junto con el atancante, también el mexicano Omar Domínguez Palafox, con paso por Veracruz y Atlético San Luis, se consagró campeón.

Landín llegó a Guatemala en el 2018 y desde entonces ha militado en tres equipos de la Liga Nacional del vecino país.

