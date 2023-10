Luis Chávez revela que se ha sentido incómodo en el Dinamo Moscú

Luis Chávez, mediocampista de la Selección Mexicana y del Dinamo Moscú, reveló que luego dos meses en la liga de Rusia, aún no ha podido adaptarse al 100 por ciento al país ni con sus compañeros.

Luego de la victoria del Tricolor de Jaime Lozano ante la Selección Africana, partido en el que Chávez jugó los 90 minutos, el mismo jugador recalcó que no pasa su mejor momento futbolístico, pues dijo que aún no se siente cómodo en el Dinamo.

Y es que Luis señaló que no solo ha sido un problema su adaptación al futbol de Rusia, sino que también ha sido difícil integrarse con sus compañeros de equipo, sin embargo, remarcó que está feliz por salir de su zona de confort.

"Todavía no he mostrado mi 100 por ciento, algunos momentos me siento incómodo por la liga misma y mis compañeros, pero yo creo que me sirve para poder estar aquí, aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort y aprender cosas que me ayude a crecer", comentó Chávez en zona mixta tras el partido de México.

De igual forma, el exjugador de Pachuca expresó que no se arrepiente de su decisión, pues el simple hecho de salir a jugar a Rusia ya es algo que valora y que al final podrá sacar el balance si fue o no una buena decisión, su cambio de equipo.

“Al final te van a juzgar, pero tenemos que esperar para poder decir eso, no se puede juzgar sin antes haber probado, haber intentado, después el tiempo dirá si fue bueno o no”, sentenció.

